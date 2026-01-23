Бразильский игрок «Зенита» рассказал, как ходил в баню в России

Бразильский футболист «Зенита» Луис Энрике в интервью «Матч ТВ» заявил, что ему очень запомнился поход в банный комплекс в Санкт‑Петербурге.

© ФК «Зенит»

Энрике перешел в «Зенит» в январе. 2025 года. В прошлом сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах и забил 2 мяча. В этом у него 2 гола в 19 играх.

— К Санкт‑Петербургу уже привыкли?

— Да, абсолютно. Больше того, есть ощущение, что стал здесь своим. К холодной погоде, конечно, трудно сразу приспособиться. Но в целом мы с женой довольно быстро адаптировались. И что важно — она в первую очередь привыкла к новой обстановке. Стараемся узнавать что‑то новое, бывать в Петербурге в разных новых для себя местах.

— Что любопытного для себя уже открыли?

— Расскажу про несколько мест. Очень запомнилось, как мы съездили в банный комплекс недалеко от города. До этого вообще никогда не был в бане. В итоге очень понравилось и то, как это выглядит, и как ощущается. Крайне интересный опыт получился!

Были в Эрмитаже, причем для нас провели экскурсию. Очень запомнилось. А еще, когда наступила зима, оказалось здорово гулять по заснеженному парку. Все белое, красивое — неповторимые впечатления, — сказал Луис Энрике «Матч ТВ».

«Зенит» по итогам 18 туров МИР РПЛ набрал 39 очков и занимает второе место турнирной таблице.

«Зенит» с 3 по 10 февраля в Абу‑Даби примет участие в WINLINE Зимнем Кубке РПЛ 2026 года. Прямые трансляции всех матчей турнира будут доступны на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Источник: Матч ТВ