Глава Федерации футбола Петербурга: в "Зените" появится свой Ямаль

Среди воспитанников футбольного клуба "Зенит" еще появится свой Ламин Ямаль. Такое мнение в интервью ТАСС высказал глава Федерации футбола Санкт-Петербурга Александр Бельский.

"Почему они (воспитанники клуба - прим. ТАСС) не играют в "Зените"? Они не выдерживают на сегодняшний момент конкуренции. Конечно, я этим расстроен, но это не говорит о том, что нужно снизить лимит, - сказал он. - Как показывает практика, в том числе если мы обратим внимание на "Барселону", там тоже достаточно большое количество легионеров, но если появляется талантливый игрок, такой как Ямаль, он начинает играть и в 18 лет, показывая абсолютно мировой уровень. Поэтому, конечно, появятся и будут появляться такие игроки и у нас в футболе".

На данный момент в составе "Зенита" 12 легионеров и 13 россиян, 5 из которых являются воспитанниками - Богдан Москвичев, Никита Гойло, Михаил Кержаков, Ярослав Михайлов и Вадим Шилов.

17-летний полузащитник Шилов сыграл в нынешнем сезоне за основную команду 8 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 голевую передачу. В ноябре 2025 года полузащитник порвал переднюю крестообразную связку и выбыл до конца чемпионата.