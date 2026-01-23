Энрике раскрыл, как себя чувствовал в роли центрального нападающего

Вингер санкт-петербургского «Зенита» Луис Энрике рассказал, как себя чувствовал в роли центрального нападающего. В этом сезоне бразилец провёл 19 матчей во всех турнирах, забил два гола и сделал три результативные передачи.

— В ходе осенней части сезона в ряде матчей вы играли на позиции центрального нападающего. Насколько это оказалось непривычным?

— Самое важное для меня — быть на поле. Неважно, в какой роли. Всегда хочу играть, помогать команде, проявлять себя. Да, позиция не самая привычная. Но было, во-первых, очень интересно к ней готовиться на тренировках. Во-вторых, потом выступать. Ведь мяч всегда направлен на тебя, есть возможность за него зацепиться.

А дальше — либо пойти в дриблинг, либо скинуть на партнёра или пробить самому. В любом случае это расширение арсенала навыков и возможностей на поле. Такие вещи всегда к лучшему и делают тебя более совершенным игроком. В общем, всё только в плюс. Что в настоящем времени, что в будущем, — приводит слова Энрике «Матч ТВ».