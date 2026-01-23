РФС наложил трансферный бан на «Крылья». Клуб подписал экс-защитника «Химок» и молодежек «Реала» Фернандеса за несколько часов до этого (Sport Baza)
РФС наложил трансферный бан на «Крылья Советов».
По информации телеграм-канала Sport Baza, ограничения на самарцев наложили за нарушения при прохождении лицензирования по финансовым вопросам. Самарский клуб при этом успел подписать испанского защитника Дани Фернандеса за несколько часов до решения РФС. Дальнейшие трансферы под вопросом.
Долги клуба сейчас превышают 500 млн рублей. А 20 января компания «РТ-Капитал» подала новый иск, в котором требует признать «Крылья» банкротом. Руководство клуба заявляло, что погасит долги в досудебном порядке.
