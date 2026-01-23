Игрок "Ростова" интересен московскому клубу

Московское "Торпедо" ведет переговоры с "Ростовом" по поводу подписания Даниила Уткина.

По информации источника, с самим игроком у "Торпедо" уже есть предварительная договоренность.

Даниил Уткин выступает в составе калининградской "Балтики" на правах аренды из "Ростова". В текущем сезоне полузащитник провел за клуб 2 матча, голевыми действиями не отличился. Соглашение "Ростова" с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2 миллиона евро.