Тренер «Астон Виллы» установил исторический рекорд

Главный тренер английской «Астон Виллы» Унаи Эмери провёл 100-й матч в Лиге Европы. Он стал первым тренером, достигшим такой отметки. Об этом сообщил официальный сайт «Астон Виллы».

Вчера, 22 января, «Астон Вилла» обыграла турецкий «Фенербахче» в выездном матче Лиги Европы со счётом 1:0. Английская команда обеспечила себе выход в 1/8 финала турнира.

54-летний Унаи Эмери четырежды выигрывал Лигу Европы: три раза с испанской «Севильей» (2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) и однажды с испанским «Вильярреалом» (2020/2021). Ещё в одном финале английский «Арсенал» (2018/2019), возглавляемый Эмери, проиграл лондонскому «Челси» (1:4).