Смолов будет учиться на тренера

Чемпион России по футболу Федор Смолов подал заявку на обучение на тренера. Об этом ТАСС рассказала руководитель Академии Российского футбольного союза (РФС) Ирина Баранова.

"Действительно Федор Смолов, как и ряд других известных в прошлом футболистов, подал заявку на обучение по программе "А-УЕФА + В-УЕФА" для профессиональных игроков. Сейчас формируется группа, начало ее обучения запланировано на март, - сказала она. - Это уже третий набор по данной программе, в нее могут попасть только бывшие футболисты, соответствующие критериям. Приятно, что именитые выпускники двух предыдущих потоков - Андрей Аршавин, Динияр Билялетдинов, Владимир Гранат, Роман Павлюченко - занимаются развитием детско-юношеского и молодежного футбола".

"Юрий Жирков недавно вошел в тренерский штаб московского "Динамо", Дмитрий Сычев и Роман Широков трудятся в футбольной индустрии. По этой программе обучаются и женщины - Елена Терехова руководит женским футбольным клубом "Спартак", а в новой группе планируется больше именитых российских футболисток. Также у нас проходили обучение и представители белорусского футбола. Выпускники Академии РФС развиваются и в тренерском направлении, и как менеджеры", - добавила собеседница агентства.

Смолову 35 лет, в сезоне-2024/25 он вместе с "Краснодаром" впервые стал чемпионом России. По окончании сезона "Краснодар" объявил, что Смолов покинул команду. По ходу карьеры форвард также выступал за махачкалинский "Анжи", екатеринбургский "Урал", московские "Динамо" и "Локомотив", нидерландский "Фейенорд" и испанскую "Сельту". Вместе с "Локомотивом" футболист дважды выиграл Кубок России и один раз - Суперкубок России.

За сборную России Смолов провел 45 матчей, в которых забил 16 голов.