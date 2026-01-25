«Спартак» победил сборную СССР в матче памяти Никиты Симоняна

Завершился матч легенд между ветеранами сборной СССР и московского «Спартака». Товарищеская встреча, посвящённая памяти экс-футболиста Никиты Симоняна, прошла в манеже «Сокольники» в Москве. Победу со счётом 5:4 праздновали ветераны красно-белых.

В первой половине игры дубль в составе команды СССР оформил нападающий Сергей Кирьяков. Хет-триком в составе «Спартака» ответил полузащитник Денис Глушаков. Ещё один гол за СССР забил полузащитник Андрей Каряка. Во втором тайме Каряка забил свой второй мяч, а за красно-белых отличились полузащитник Валерий Шмаров и форвард Никита Баженов.

Экс нападающий сборной СССР и московского «Спартака» Никита Симонян ушёл из жизни 23 ноября 2025 года в возрасте 99 лет в Москве. Бывшего футболиста похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве.

Вместе с красно-белыми Никита Симонян четыре раза становился чемпионом СССР в роли игрока (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – в качестве главного тренера (1962, 1969). Кроме того, он является победителем летних Олимпийских игр 1956 года в составе сборной СССР.