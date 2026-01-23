С «Ростова» взыскали более 185 млн рублей

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск министерства спорта региона к футбольному клубу «Ростов» о взыскании более 185 миллионов рублей в виде гранта и процентов за пользование чужими денежными средствами, следует из данных картотеки судебных дел.

© ФК «Ростов»

Кроме того, «Ростов» обязан заплатить госпошлину в размере 1 401 384 руб.

— Суд решил взыскать с акционерного общества футбольный клуб «Ростов» в пользу Министерства по физической культуре и спорту Ростовской области средства гранта в размере 168 458 700,00 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 16 818 178,16 руб, — говорится в резолютивной части решения.

Клуб имеет право обжаловать решение суда в апелляционном порядке.

После 18 туров в МИР РПЛ «Ростов» с 21 очком располагается на 11‑й позиции в турнирной таблице.

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.