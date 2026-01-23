Петржела: поражение «Зенита» пойдет на пользу российскому футболу

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что для развития Мир РПЛ будет плюсом, если сине-бело-голубые вновь останутся без чемпионства.

© Sports.ru

«Для развития футбола в России было бы хорошо, если бы второй год подряд «Зенит» не стал чемпионом. Российским клубам надо поскорее вернуться в еврокубки – там наибольшее развитие. Без них российский футбол никого не интересует. Если бы я не работал в России в свое время, я бы даже не знал, что за команды играют в РПЛ», – сказал Петржела.

В сезоне-2024/2025 «Зенит» впервые за 7 лет не стал чемпионом. Впервые в истории РПЛ выиграл «Краснодар».