"Арсенал" бесплатно подпишет экс-игрока "Спартака"

Аяз Гулиев переходит из азербайджанского "Сабаха" в тульский "Арсенал".

По информации источника, соглашение с "Арсеналом" будет рассчитано до конца июня 2027 года.

Аяз Гулиев выступает в составе "Сабаха" с конца августа 2023 года. В текущем сезоне за клуб полузащитник суммарно провел 189 минут в 12 матчах, результативными действиями не отметился. Соглашение футболиста с азербайджанским клубом рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 400 тысяч евро.