«Тоттенхэм» намерен купить игрока «Ливерпуля»

Фланговый защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может сменить клубную прописку. На подписание шотландца всерьёз претендует лондонский «Тоттенхэм», сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своих соцсетях.

Отмечается, что «шпоры» намерены купить Робертсона этой зимой. Устная договорённость с игроком уже достигнута. Сейчас идут переговоры на клубном уровне.

Робертсон выступает в составе «Ливерпуля» с лета 2017 года. За этот период защитник принял участие в 362 встречах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и 68 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.