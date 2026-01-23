"Динамо" договорилось о переходе игрока в турецкий клуб

Московское "Динамо" договорилось о переходе Дениса Макарова в турецкий "Кайсериспор".

По информации источника, "Кайсериспору" еще предстоит согласовать условия личного контракта с игроком.

Ранее российский футболист заявлял, что хочет покинуть команду, если главным тренером останется Ролан Гусев.

Денис Макаров выступает в составе московского "Динамо" с начала августа 2021 года. В текущем сезоне правый вингер провел за клуб 12 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,8 миллионов евро.