Самарцы объявили об отмене контрольной игры.

Как сообщает пресс-служба "Крыльев Советов", запланированный на сегодня, 23 января, контрольный матч с сербским клубом "ИМТ" не состоится из-за неблагоприятных погодных условий. В Турции несколько дней продолжаются проливные дожди.

Во избежание возможных повреждений футболистов на непригодном поле, было принято решение отменить встречу.

Напомним, подготовку ко второй части чемпионата самарская команда начала 10 января. Первый этап учебно-тренировочных сборов завершится завтра, 24 января. Второй этап запланирован с 29 января по 10 февраля, третий - с 15 по 27 февраля.