Валуев высказался на тему ужесточения лимита в РПЛ

Валуев об ужесточении лимита: «Компромиссное решение. Клубы не против, только агенты против, которые кормятся с этого. Поддерживаю, чтобы больше играли россияне»
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался на тему ужесточения лимита в Мир РПЛ.
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что лимит ужесточат, а с 2028 года на поле смогут выходить только пять иностранцев в команде.
«Приняли и приняли. Это компромиссное решение, думаю, в футболе всех устроило. Клубы не против этого, а только агенты, которые кормятся с этого. Компромисс – это не жесткое решение, вашим и нашим. Я всегда поддерживаю, чтобы больше играли россияне. Но это не отменяет натурализации спортсменов из других стран», – заявил Валуев.
