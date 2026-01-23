Гвардиола назвал лучшую команду мира

Пеп Гвардиола: «Арсенал» – лучшая команда в мире сейчас. Надеюсь, они дадут шанс их догнать»
Тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал «Арсенал» лучшей командой в мире.
«Арсенал» – лучшая команда в мире на данный момент. Посмотрите на Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии и Кубок лиги. Надеюсь, мы сможем приблизиться к ним. А они дадут нам шанс их догнать», – сказал Гвардиола.
Напомним, «Арсенал» опережает «Ман Сити» в АПЛ на 7 очков и лидирует в чемпионате.
