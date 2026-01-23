Гвардиола назвал лучшую команду мира

Экс-директор «Сочи» Орлов: «Клуб молился, чтобы Кассьерра выбрал «Зенит» в 2022-м, а не вариант за границей – чтобы получить деньги. Дркушичу «Зенит» предложил условия лучше, чем «Осасуна»