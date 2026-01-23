Арбелоа высказался об игре футболистов «Реала» не на своих позициях

Арбелоа об игроках «Реала» не на своих позициях: «Хочу видеть преданных делу игроков, готовых играть на команду. Футболисты готовы помогать, ставят команду выше себя»
Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа ответил на вопрос о том, что некоторые футболисты команды играют не на профильных позициях.
«Футболисты готовы помогать. Они ставят команду выше себя. Вот что я хочу видеть: преданных своему делу игроков, готовых играть на команду. Они универсальны и невероятно способны. У них есть талант, который позволяет им играть на любой позиции. Я стараюсь помогать игрокам. Не могу говорить о прошлом, о том, стали ли они счастливее или нет. Они готовы работать, приняли меня с распростертыми объятиями», – сказал Альваро Арбелоа.
