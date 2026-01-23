«Челси» может поспорить с «Арсеналом» за игрока «Реала» стоимостью € 90-100 млн — CO

«Арсенал» и «Челси» ведут работу над тем, чтобы стать фаворитами в борьбе за трансфер 20-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» Арды Гюлера, если футболист станет доступен для продажи. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, лондонские клубы считают, что грядущим летом могут попробовать приобрести турецкого хавбека за € 90-100 млн. В «Реале» не планируют продавать Гюлера, однако «Арсенал» и «Челси» полагают, что их предложения способны заставить «сливочных» передумать.

В нынешнем сезоне Гюлер принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

