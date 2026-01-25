«Отличает от многих команд РПЛ»: Семин объяснил успех «Балтики»

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин раскрыл причину успешных результатов "Балтики" в текущем сезоне. Его слова приводит "Евро-Футбол.Ру".

"Тренер достает максимум из футболистов "Балтики", он раскрывает их лучшие качества и находит успешные сочетания на поле. Ресурсы реализуются на сто процентов, это отличает ее от многих команд РПЛ. Каждый в структуре игры находится на своем месте, каждый четко понимает свои задачи", - заявил Семин.

Российская премьер-лига ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал "Краснодар", который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. "Зенит" расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров "Локомотив", в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет "Балтика" (35). "Спартак", который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.