Тренер «Ливерпуля» отреагировал на критику Джеррарда

Слот о критике Джеррарда: «Могу согласиться с ним, что много говорю о низких блоках – потому что мы часто сталкиваемся с низкими блоками! Стивен переживает за клуб»
Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на критику Стивен Джеррарда.
Слот после победы над «Марселем» (3:0) в Лиге чемпионов сказал, что у «Ливерпуля» есть трудности в играх против соперников, которые применяют низкий блок при обороне. Джеррард отреагировал на слова специалиста:
«Нужно перестать говорить про низкие блоки».
«Не слышал о его точном высказывании. Но Стивен Джеррард всегда очень позитивно относился – и до сих пор относится – к «Ливерпуль». Он очень переживает за клуб. Я могу только согласиться с ним по поводу, что я много говорю о низких блоках – потому что мы часто сталкиваемся с низкими блоками! И если меня спрашивают после игры о моем мнении, я должен что-то сказать. Он также говорил, что сталкивался с низкими блоками, когда играл сам. Кроме того, он был одним из футболистов, способных взламывать низкий блок благодаря своему мастерству. Возможно, мне стоит поискать другие слова или просто больше не говорить об этом», – сказал Арне Слот.
