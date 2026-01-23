Тренер «Ливерпуля» отреагировал на критику Джеррарда

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот отреагировал на критику Стивен Джеррарда.

Слот после победы над «Марселем» (3:0) в Лиге чемпионов сказал, что у «Ливерпуля» есть трудности в играх против соперников, которые применяют низкий блок при обороне. Джеррард отреагировал на слова специалиста:

«Нужно перестать говорить про низкие блоки».