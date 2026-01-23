В Греции пояснили, почему Чалов не попал в заявку ПАОКа на матч ЛЕ

Греческий спортивный журналист Костас Петротос высказался на тему перспектив выступления за ПАОК российского нападающего Федора Чалова.

«Чалов не попал в заявку на матч с «Бетисом», потому что он четвёртый нападающий. Если по нему будет хорошее предложение, то зимой клуб расстанется с ним», — считает Петротос.

Ранее в пресс-службе ПАОКа сообщали об отсутствии предложений по покупке Чалова от других команд.

Федор пополнил состав греческой команды летом прошлого года за 3 млн. евро.

Трудовое соглашение нападающего с черно-белыми рассчитано до конца июня 2027-го года.

Предыдущей командой футболиста стал «Базель» из чемпионата Швейцарии.

В нынешнем сезоне Федор провёл за ПАОК 21 матч во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего отечественного футболиста в 5,5 млн. евро.

После 17-ти сыгранных туров ПАОК идет на промежуточном первом месте в чемпионате Греции розыгрыша 2025-2026 годов, набрав 41 очко.