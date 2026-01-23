"Спартак" сыграл вничью со сборной Китая

«Спартак» на официальном сайте проинформировал о проведении матча со сборной Китая, которым завершился первый сбор команды. Игра прошла в Дубае. Подчёркивается, что по договорённости с соперником встреча не анонсировалась заранее и прошла в закрытом режиме. Матч закончился со счётом 2:2. Эта игра стала дебютной для Хуана Карлоса Карседо в качестве главного тренера красно-белых.

© Чемпионат.com

На 22-й минуте счёт открыл полузащитник московского клуба Кристофер Мартинс. На 60-й минуте китайская национальная команда восстановила равновесие. Через три минуты сборная Китая вышла вперёд. На 72-й минуте форвард «Спартака» Антон Заболотный сравнял счёт.

В понедельник, 5 января, «Спартак» объявил о назначении Карседо на пост главного тренера. Контракт с испанским специалистом подписан до лета 2028 года. До назначения в московский клуб Карседо возглавлял кипрский «Пафос».