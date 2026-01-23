«Динамо» Гусева победило «Шанхай Шэньхуа» Слуцкого

Завершилась послематчевая серия пенальти в игре предсезонного турнира BetBoom Dynamo Global Challenge, в котором встречались московское «Динамо» и китайский «Шанхай Шэньхуа», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким.

Команды играли в Абу-Даби (ОАЭ). По итогам основного время встречи команды сыграли со счётом 2:2, однако в серии пенальти сильнее оказались подопечные Ролана Гусева (5:3).

На второй минуте счёт открыл нападающий «Шанхай Шэньхуа» Рафаэл Ратан. На четвёртой минуте полузащитник «Динамо» Бителло восстановил равновесие. На 45+2-й минуте полузащитник У Си вывел китайскую команду вперёд. В начале второго тайма нападающий бело-голубых Иван Сергеев сравнял счёт.

На турнире динамовцы также сыграют с китайским «Чэнду Жунчэн» 26 января. Победителем турнира, который определится по сумме двух матчей, станет Россия или Китай.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 21 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.