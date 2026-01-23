Нападающий Кассьерра покинул "Зенит"

Колумбийский нападающий "Зенита" из Санкт-Петербурга Маттео Кассьерра продолжит карьеру в Бразилии.

Кассьерра продолжит карьеру в клубе "Атлетико Минейро", сообщает пресс-служба "Зенита".

28-летний форвард выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2022 года. С "Зенитом" он дважды становился чемпионом России. В чемпионате РПЛ-2023/24 стал лучшим бомбардиром турнира, отправив в ворота соперников 21 мяч.

Примечательно, что в составе "Атлетико Минейро" сейчас уже выступает один бывший игрок "Зенита" - бразилец Халк.