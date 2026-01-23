ESPN назвал причины ухода Каземиро из «Манчестер Юнайтед»

Решение о прекращения сотрудничества между «Манчестер Юнайтед» и 33-летним полузащитником Каземиро было обоюдным. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в соответствии с новой философией руководства, клуб не хочет, чтобы в команде находились возрастные футболисты с высокими зарплатами, как в случае Каземиро. Сам полузащитник также решил, что его период в стане «красных дьяволов» подошёл к концу.

В четверг, 22 января, «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе полузащитника по окончании сезона.

Футболист перешёл в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» в 2022 году. За этот период 33-летний полузащитник принял участие в 146 матчах во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Каземиро составляет € 8 млн.