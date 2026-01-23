Кордоба высказался о сроках восстановления после повреждения

Форвард "Краснодара" Джон Кордоба сообщил, сколько времени ему ещё потребуется на восстановление после травмы.

© ФК "Краснодар"

Футболист отметил, что уже прошёл медицинское обследование, и в целом ситуация выглядит нормально.

- Я сейчас сделал МРТ, оказалось, что мне нужно еще около 10 дней, чтобы полностью восстановиться и начать тренироваться с командой. Буду настраиваться на хорошую работу, думать о первом домашнем матче, - поделился колумбиец с клубной пресс-службой.

Нападающий в этом сезоне выходил на поле в 23 матчах, в которых смог забить 12 голов и шесть раз ассистировать партнёрам.

После первой части сезона южная команда лидирует в чемпионате России, набрав 40 очков. В 19-м туре краснодарцы сыграют с "Ростовом".