Болельщики начали оплачивать долг «Крыльев Советов»

Самарские болельщики начали оплачивать на «Госуслугах» долг футбольного клуба «Крылья Советов» перед дочерней компанией корпорации «Ростех», чтобы спасти команду от банкротства, передает «Чемпионат».

© ПФК «Крылья Советов»

Болельщики команды самостоятельно формируют платежные квитанции на «Госуслугах» и оплачивают долг по частям.

23 января Российский футбольный союз запретил самарскому клубу регистрировать новых футболистов.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» занимают 12-е место, набрав 17 очков. РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков.

В первом матче после возобновления турнира самарцы сыграют с московским «Динамо». Встреча состоится 1 марта в Москве.

Ранее на «Крылья Советов» был наложен трансферный бан.