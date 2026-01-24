Футболисты "Аугсбурга" нанесли первое поражение "Баварии" в чемпионате Германии

"Бавария" со счетом 1:2 уступила "Аугсбургу" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Германии по футболу.

У победителей голы забили Артур Шавес (75-я минута) и Хан-Ноа Массенго (81). В составе проигравших единственный мяч на счету Хироки Ито (23).

Для "Баварии" это первое поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата Германии. До этого команда одержала 16 побед и дважды сыграла вничью. Клуб лидирует в турнирной таблице с 50 очками.

"Аугсбург" занимает 13-е место, набрав 19 очков. В следующем туре команда сыграет дома против "Санкт-Паули" 31 января. "Бавария" в этот же день встретится на выезде с "Гамбургом".