"Ливерпуль" упустил ничью с "Борнмутом" в компенсированное время, отыгравшись с 0:2

"Ливерпуль" не удержал ничью в матче с "Борнмутом" в 23-м туре АПЛ (2:3). Форвард хозяев поля Эванилсон отличился на 26-й минуте, а еще спустя семь минут защитник Алехандро Хименес удвоил счет. Защитник Вирджил ван Дейк сократил отставание на 45-й минуте.

На 80-й минуте хавбек Доминик Собослаи сравнял счет, однако гости упустили очки на пятой добавленной минуте к основному времени матча. Победу "вишням" принес гол нападающего Амина Адли.

Чемпионат Англии, 23 тур

Голы: Эванилсон, 26, А. Хименес, 33, Адли, 90+5 - ван Дейк, 45, Собослаи, 80.