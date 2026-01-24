Дортмундская «Боруссия» разгромила «Унион» в матче Бундеслиги

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над берлинским «Унионом» в выездном матче 19‑го тура чемпионата Германии по футболу. Встреча в Берлине завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей.

© Матч ТВ

Голы забили Эмре Джан, реализовавший пенальти, Нико Шлоттербек и Максимилиан Байер. «Боруссия» с 42 очками располагается на второй позиции турнирной таблицы немецкой Бундеслиги, «Унион» (24 очка) идет девятым.

В следующем туре «Боруссия» 1 февраля примет «Хайденхайм», «Унион» на день раньше сыграет на выезде с «Хоффенхаймом».

Чемпионат Германии. 2025-26. Тур 19

«Унион» (Берлин) — «Боруссия» (Дортмунд) — 0:3 (0:1) Голы: Джан, 10 (с пенальти). Шлоттербек, 54. Байер, 84.