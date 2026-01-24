У «Ливерпуля» 11 поражений во всех турнирах впервые с сезона-2022/23

«Ливерпуль» потерпел 11-е поражение в текущем сезоне.

Команда Арне Слота уступила «Борнмуту» в 23-м туре АПЛ – 2:3.

Также в этом сезоне мерсисайдцы проиграли ПСВ (1:4), «Ноттингему» (0:3), «Манчестер Сити» (0:3), «Кристал Пэлас» (0:3), «Брентфорду» (2:3), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Челси» (1:2), «Галатасараю» (0:1) и еще дважды «Кристал Пэлас» (1:2 в чемпионате и по пенальти в матче за Суперкубок Англии).

В последний раз 11 поражений во всех турнирах у «красных» было в сезоне-2022/23. Тогда они проиграли 14 раз, но 11-е поражение было только в конце февраля.