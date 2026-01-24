Нино: с первого моего дня в "Зените" все тренировки проходят с улыбками на лицах

Защитник "Зенита" Нино высказался об атмосфере в петербургской команде.

"С первого моего дня в "Зените" все тренировки проходят с улыбками на лицах. Мне кажется, каждый игрок счастлив находиться в этом процессе. Мы все за одно, мы все вместе - в любом упражнении, в любой стадии тренировочного процесса. Поэтому настроение самое замечательное. Подготовка продолжается!" - сказал Нино в интервью клубной пресс-службе.

Нино, играющий на позиции центрального защитника, присоединился к "Зениту" в январе 2024 года, перейдя из "Флуминенсе". Действующее трудовое соглашение 28-летнего футболиста с клубом из Санкт-Петербурга рассчитано до конца июня 2028 года. В нынешнем сезоне бразилец провел в составе сине-бело-голубых 15 матчах чемпионата и двух играх Кубка России, в которых отличился одним забитым мячом, а также отдал одну результативную передачу.