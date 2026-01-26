В сербском "Партизане" прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к игроку клуба

Защитник сербского футбольного клуба "Партизан" Милан Роганович может перейти в московский ЦСКА, если армейцы заплатят сумму отступных, прописанную в контракте игрока. Об этом "Спорт-Экспрессу" сообщили в пресс-службе сербского клуба.

Ранее издание Telegraf сообщило, что ЦСКА готов купить Рогановича в зимнее трансферное окно.

"На данный момент каждый игрок в составе очень важен для нас, - сказали в пресс-службе. - Милан не исключение. Но у каждого молодого игрока в нашем составе есть опция выкупа в контракте. Если какой-либо из заинтересованных клубов будет готов заплатить эту сумму "Партизану", то между игроком и заинтересованным клубом будет достигнуто соглашение. Другими словами, в этом случае "Партизан" не сможет остановить трансфер".

Рогановичу 20 лет. Игрок выступает за взрослую команду "Партизана" с 2024 года, за этот период он сыграл в 44 матчах в разных турнирах и отдал 4 результативные передачи. В составе сборной Черногории защитник дебютировал 5 сентября 2025 года в матче отборочного турнира чемпионата мира - 2026 против сборной Чехии (0:2).