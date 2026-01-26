Экс-защитник «Зенита» может перейти в клуб из Казахстана

Защитник одесского «Черноморца» Ярослав Ракицкий рассматривает вариант продолжения карьеры в чемпионате Казахстана.

© ФК "Зенит"

Три клуба из казахстанской Премьер‑Лиги проявляют интерес к 36‑летнему футболисту.

В этом сезоне Ракицкий провел за «Черноморец» 16 матчей во всех турнирах и забил три гола. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до лета 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 250 тысяч евро.

В прошлом Ракицкий защищал цвета петербургского «Зенита» с января 2019-го по март 2022-го: за «сине‑бело‑голубых» он провел 107 матчей и отметился семью голами. Украинец является четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Суперкубка и победителем Кубка страны.

В составе сборной Украины Ракицкий провел 54 матча. В составе национальной команды защитник выступал на двух чемпионатах Европы.