«Криштиану почти плакал». Экс-тренер «Реала» рассказал о ссоре между Роналду и Моуринью
Айтор Каранка, являвшийся ассистентом экс-главного тренера мадридского «Реала» Жозе Моуринью, рассказал о ссоре, произошедшей между португальским специалистом и бывшим нападающим «сливочных» Криштиану Роналду.
«В матче Кубка Испании с «Валенсией» Моуринью отчитал Криштиану. А Криштиану ответил ему перед всеми: «Я так сильно тебя поддерживал…», почти плача. Возможно, Жозе сказал это именно для того, чтобы спровоцировать такую реакцию. Я отчитываю тебя перед всей раздевалкой, потому что ты тот, кому я больше всего доверяю. Все решения, которые принимал Жозе и мы, как тренерский штаб, были направлены на благо команды», — приводит слова Каранки Marca.
Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.
