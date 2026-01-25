Матвей Сафонов возобновил тренировки с «ПСЖ» после перелома

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов возобновил тренировки и полон уверенности, что завершит сезон в качестве основного вратаря команды, сообщает Foot01.

Однако ожидается, что тренерский штаб «ПСЖ» решит не рисковать здоровьем голкипера в матче 8-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Ньюкаслом», который состоится 28 января, поскольку Сафонов возобновил тренировки только в субботу.

Сафонов сломал руку во время отражения пенальти в послематчевой серии с «Фламенго» — 1:1 (2:1 пен.) в финале Межконтинентального кубка ФИФА. Россиянин отразил четыре удара подряд в серии и помог своей команде завоевать трофей.