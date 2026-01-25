Защитник сборной Аргентины, вероятно, пропустит ЧМ–2026 из-за травмы

Защитник «Вильярреала» и сборной Аргентины Хуан Фойт получил травму ахиллова сухожилия в матче 21-го тура испанской Ла Лиги с мадридский «Реалом» (0:2). Об этом сообщает официальный сайт испанского клуба. Действующий чемпион мира, вероятно, пропустит турнир сборных в США, Канаде и Мексике.

Игрок обороны «Вильярреала» разорвал левое ахиллово сухожилие и в скором времени пройдёт операцию. По информации издания Sport.es, обычно восстановление в случае подобной травмы составляет от шести до девяти месяцев. Тем самым игрок рискует пропустит чемпионат мира – 2026. Турнир состоится с 11 июня по 19 июля.

В нынешнем сезоне Фойт принял участие в 17 матчах за «Вильярреал» во всех турнирах. В составе национальной команды Аргентины игрок выигрывал чемпионат мира 2022 года, Финалиссиму и бронзовые медали Кубка Америки в 2019 году.