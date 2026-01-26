Стало известно, за какую сумму Серхио Рамос готов купить «Севилью»

Чемпион мира и Европы по футболу в составе сборной Испании Серхио Рамос совместно с холдингом Five Eleven Capital готов купить «Севилью». Об этом стало известно Cadena SER.

По информации источника, принципиальная договоренность уже достигнута, а сумма сделки составит 450 миллионов евро. Рамос может стать владельцем «Севильи» до конца месяца, сейчас бывший футболист изучает финансовую отчетность клуба.

39-летний Рамос — воспитанник «Севильи», в этом клубе он начинал профессиональную карьеру. В 2005-м испанец перешел в «Реал», с которым пять раз выиграл чемпионат страны и четыре раза — Лигу чемпионов. С 2023 по 2024 год защитник снова выступал за «Севилью», а его последним клубом стал мексиканский «Монтеррей», который он покинул в январе.

В составе сборной Испании Рамос в 2008 и 2012 годах стал чемпионом Европы, а в 2010-м выиграл чемпионат мира. В его активе 23 гола в 180 матчах в футболке национальной команды.