Александр Зинченко в шаге от трансфера в новый клуб

«Аякс» получил разрешение на переход левого защитника «Арсенала» Александра Зинченко, который первую половину сезона провёл в аренде в «Ноттингем Форест», сообщает Sky Sports.

© Чемпионат.com

По данным источника, амстердамцы продолжат медицинское обследование 29-летнего украинского футболиста и в ближайшее время завершат оформление соглашения сроком на шесть месяцев. Вопрос о дальнейшем будущем Зинченко стороны планируют обсудить уже летом.

Ранее появлялась информация, что «Ноттингем» намерен досрочно завершить аренду игрока. В текущем сезоне Зинченко принял участие в 10 матчах, не отметившись результативными действиями.