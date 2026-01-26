Игрок «Акрона» вспомнил, как работал грузчиком и ночевал в компьютерных клубах

Защитник «Акрона» Марат Бокоев в интервью «Матч ТВ» рассказал, что в начале карьеры ему приходилось подрабатывать грузчиком в Москве, а ночевать ему приходилось в компьютерных клубах.

© ФК «Акрон»

24‑летний Бокоев в нынешнем сезоне провел 17 матчей в МИР РПЛ и еще четыре — в FONBET Кубке России, отметившись одним забитым мячом. Ранее футболист выступал за «Казанку» и «Велес».

— Проходил череду просмотров?

— Мы играли за его команду на КФК, которая постоянно проводила товарищеские матчи с клубами Второй лиги. В надежде, что мы хорошо сыграем и попадем на карандаш кому‑то из тренеров этих команд. Каждый день вечером у нас были тренировки — единственный раз в моей карьере такие поздние.

— Почему так поздно?

— Потому что параллельно приходилось работать.

Мы когда в Москву с другом поехали, взяли с собой какие‑то деньги. Но они как‑то чересчур быстро закончились, а есть что‑то надо было. Появился вариант в одном из магазинов одежды работать грузчиками посменно. Выходил на смену рано утром, работал, а к вечеру успевал на тренировку или игру. Помню, постоянно не высыпался и от этого был дико злой.

— Сил хватало?

— Это сейчас могу сказать, что нормально всё хватало. А если вспомнить те времена, то я все время был раздраженный и невыспавшийся.

— А жил где?

— По‑разному. За смену платили 2–3 тысячи. И порой денег хватало только на то, чтобы переночевать в компьютерном клубе. Мы как делали: приходили, бронировали компьютер на всю ночь и засыпали прямо на клавиатуре в кресле. Часа четыре так лежал. Еще разок мы нелегально жили у Кости Кертанова, который сейчас играет за «Челябинск», причем он об этом не знал, — сказал Бокоев в интервью корреспонденту «Матч ТВ».

«Акрон» по итогам 18 туров МИР РПЛ набрал 21 очко и занимает девятое место в турнирной таблице.

