Вратарь «Динамо» поделился планами на будущее после футбола

Лещук о будущем после карьеры: «Важно выстроить пассивный доход. И хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но приносящее удовольствие и желание заниматься им каждый день»
Вратарь «Динамо» Игорь Лещук планирует заняться бизнесом по окончании игровой карьеры.
- Кем ты себя видишь по окончании игровой карьеры?
– Пока сложно об этом говорить, так как я не собираюсь заканчивать карьеру. Но точно понимаю одно: за время карьеры важно выстроить пассивный доход, чтобы дальше иметь свободу, а не зависеть от необходимости зарабатывать.
И хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но такое, которое будет приносить удовольствие и желание заниматься им каждый день. Дело ради денег – не мой вариант. Мысли и направления есть, но пока оставлю их при себе. Всему свое время, – написал Лещук.
Лещук о будущем после карьеры: «Важно выстроить пассивный доход. Хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но приносящее удовольствие и желание заниматься им каждый день»
Лоран Мекьес: «Ферстаппен приносит «Ред Булл» тройное преимущество»
«Авангард» отдал «Северстали» 50 млн рублей за права на 19-летнего защитника Докичева, не играющего с 2024 года. Это компенсация за переход Пилипенко (Михаил Зислис)
Лещук о будущем после карьеры: «Важно выстроить пассивный доход. Хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но приносящее удовольствие и желание заниматься им каждый день»
Лоран Мекьес: «Ферстаппен приносит «Ред Булл» тройное преимущество»
«Авангард» отдал «Северстали» 50 млн рублей за права на 19-летнего защитника Докичева, не играющего с 2024 года. Это компенсация за переход Пилипенко (Михаил Зислис)