Вратарь «Динамо» поделился планами на будущее после футбола

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук планирует заняться бизнесом по окончании игровой карьеры.

- Кем ты себя видишь по окончании игровой карьеры?

– Пока сложно об этом говорить, так как я не собираюсь заканчивать карьеру. Но точно понимаю одно: за время карьеры важно выстроить пассивный доход, чтобы дальше иметь свободу, а не зависеть от необходимости зарабатывать.

И хочется свое дело. Не обязательно большое по деньгам, но такое, которое будет приносить удовольствие и желание заниматься им каждый день. Дело ради денег – не мой вариант. Мысли и направления есть, но пока оставлю их при себе. Всему свое время, – написал Лещук.