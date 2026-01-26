Вратаря итальянского клуба оставили на стадионе после матча

Автобус футбольного клуба "Кремонезе" уехал со стадиона после гостевого матча чемпионата Италии против "Сассуоло" (0:1) без вратаря команды Эмиля Аудеро. Об этом сообщил телеканал Sky Sports.

Вратарь после игры дал интервью и зашел в смешанную зону, где у него завязался разговор с двумя журналистами, которые часто сопровождают его на матчах, и футболистом "Сассуоло" Джеем Идзесом. В это время автобус "Кремонезе" уехал со стадиона. После случившегося клуб заказал машину для игрока и тот приехал в Кремону, воссоединившись с командой.

Аудеро 29 лет, в текущем сезоне вратарь провел 19 матчей за "Кремонезе" в разных турнирах, в которых пропустил 22 гола. Ранее Аудеро играл за итальянские "Ювентус", "Интер", "Комо", "Палермо" и "Сампдорию". В составе "Ювентуса вратарь стал трехкратным чемпионом Италии (2015, 2016, 2017) и двукратным обладателем Кубка Италии (2016, 2017). Также Аудеро выигрывал чемпионат Италии вместе с "Интером" (2024).