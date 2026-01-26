«Зенит» объявил стартовый состав на матч с китайским клубом

Сегодня, 26 января, состоится товарищеский матч между санкт-петербургским «Зенитом» и клубом «Шанхай Порт» из китайской Суперлиги. Встреча пройдёт в рамках подготовки к весенней части Мир Российской Премьер-Лиги. Команды сыграют на стадионе «Эспайр-Центр» (Доха, Катар). Стартовый свисток судьи прозвучит в 11:00 мск.

Стартовый состав «Зенита»: Москвичёв, Нино, Дивеев, Вега, Мантуан, Барриос, Педро, Мостовой, Глушенков, Луис Энрике, Соболев.

Ранее команды встречались в очном матче в четверг, 22 января. Разгромную победу одержали сине-бело-голубые (4:1). Победный мяч на свой счёт записал нападающий Педро.