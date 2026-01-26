«Спартак» может обменяться игроками с турецким «Галатасараем»

Полузащитник московского «Спартака» Жедсон Фернандеш может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае». Ранее португалец уже защищал цвета стамбульского клуба.

© ФК "Спартак"

«Спартак» намерен провести обмен: в Турцию отправится Жедсон Фернандеш, а в московскую команду перейдет бразильский полузащитник Габриэль Сара.

Фернандеш выступал за «львов» в сезоне-2020/21. В «Спартак» он перебрался летом 2025 года из «Бешикташа». В текущем сезоне 27‑летний игрок провел за красно‑белых 19 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал три результативные передачи.

Действующее соглашение португальца с московским клубом заключено до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €18 млн.

Сара выступает за «Галатасарай» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне 26‑летний бразилец провел 26 матчей во всех турнирах за турецкий клуб, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Контракт Сары с «Галатасараем» действует до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €21 млн.