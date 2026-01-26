Тренер «Локомотива» рассказал, как отреагировал на трансфер Баринова в ЦСКА

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о своём отношении к переходу полузащитника Дмитрия Баринова в ЦСКА. Контракт экс-капитана команды с железнодорожниками истекал летом 2026 года. О трансфере было объявлено 13 января.

— Смотрите, жизнь преподносит разные ситуации, а футбольная жизнь — тем более. Слухи и разговоры об этом уже ходили достаточно давно. Дима до окончания последнего матча в Сочи, а у нас с ним состоялся хороший разговор, сообщил о своём решении, не о переходе в какой-то другой клуб, но о непродлении контракта.

— Ходили слухи, что уже в октябре у него началось сомнение — оставаться или не оставаться в «Локомотиве», он с тобой честно разговаривал на эту тему?

— Да, безусловно. У нас всегда с ним были доверительные, честные отношения. Но, опять же, после смены менеджмента, после прихода генерального директора Бориса Борисовича Ротенберга эти разговоры возобновились и были предприняты неоднократные попытки эту ситуацию вернуть назад, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»