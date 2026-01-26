Мостовой поделился мнением о футбольных экспертах на ТВ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказал мнение на тему футбольных экспертов на телевидении.

– Сейчас идет засилье зенитовских экспертов на ТВ, в интернете. С чем вы это связываете?

– Ну, потому что канал тоже принадлежит питерскому кому-то.

– Стоит ли «Спартаку» двигать в медиа своих экспертов?

– Обязательно. Ну я же был много лет [на ТВ]. Теперь почему-то меня отодвинули.

– Почему?

– А потому, что, наверное, где-то что-то не так сказал про «Зенит».

Хотя все знают, что я родился под Петербургом. Тем более все знают, что я говорю правду. Где-то кому-то что-то не понравилось. Но я спокойно к этому отношусь, – сказал Александр Мостовой.

Правами на трансляцию РПЛ владеет «Матч ТВ». Канал входит в холдинг «Газпром-Медиа».