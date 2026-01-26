«Родина» сыграла вничью с «Шанхай Шэньхуа»

Московская «Родина» сыграла вничью с китайской командой «Шанхай Шэньхуа» в товарищеском матче.

Встреча, которая прошла в рамках сбора в Дубае, завершилась со счетом 1:1. В составе российского клуба отличился Иван Тимошенко.

«Шанхай Шэньхуа» тренирует бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

Московская «Родина» выступает в ПАРИ Первой лиге, после 21 матча команда с 36 очками занимает третье место в турнирной таблице.

Прямые трансляции матчей ПАРИ Первой лиги смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.