«Борнмут» купил бразильца, которого не продали «Зениту»

Состав «Борнмута» пополнил вингер «Васко да Гама» Райан Роша.

19-летний бразильский нападающий подписал контракт с «вишнями» на пять с половиной лет.

Ранее сообщалось, что «Борнмут» за 30 млн фунтов купит Райана, которого «Васко» не продал «Зениту» примерно за ту же сумму – за 35 млн евро.

Бен Джейкобс уточняет, что «Борнмут» заплатит 24,7 миллиона фунтов, еще 5,6 млн предусмотрены в виде бонусов. В соглашении футболиста теперь прописана сумму отступных – 100 миллионов. У «Васко» не будет процента от суммы перепродажи игрока.

В 2025 году Райан забил 20 голов в 57 матчах за «Васко да Гама». Его подробная статистика – здесь.