«Борнмут» за 24,7+5,6 млн фунтов купил Райна у «Васко». Вингера с 20 голами в 57 матчах в 2025-м не продали «Зениту»
Состав «Борнмута» пополнил вингер «Васко да Гама» Райан Роша.
19-летний бразильский нападающий подписал контракт с «вишнями» на пять с половиной лет.
Ранее сообщалось, что «Борнмут» за 30 млн фунтов купит Райана, которого «Васко» не продал «Зениту» примерно за ту же сумму – за 35 млн евро.
Бен Джейкобс уточняет, что «Борнмут» заплатит 24,7 миллиона фунтов, еще 5,6 млн предусмотрены в виде бонусов. В соглашении футболиста теперь прописана сумму отступных – 100 миллионов. У «Васко» не будет процента от суммы перепродажи игрока.
В 2025 году Райан забил 20 голов в 57 матчах за «Васко да Гама». Его подробная статистика – здесь.
