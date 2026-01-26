Галактионов высказался о возможном переходе Батракова в топ-клуб Европы

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном уходе полузащитника Алексея Батракова в европейский топ-клуб. Ранее сообщалось, что с лета 2026-го в его контракте активируется сумма отступных в € 20 млн, из которых € 16 млн пойдут клубу.

— Если топ-клуб Европы какое-то предложение или интерес проявит к нашему игроку, думаю, безусловно, всё…

— А если не топ-клуб? Смотрите, тут ситуация такая, что у него отступные, он, если захочет, уйдёт хоть в «Саутгемптон» в Чемпионшип. А вы как готовитесь к этому? Потому что ситуация в том, что это же низкие отступные. Сегодня много кто может позволить € 20 млн заплатить за игрока.

— Давайте, с точки зрения цифр, трансферов, если наши руководители к вам придут, вы, наверное, более детально с ними на эту тему поговорите. Думаю, у игрока и его окружения есть цель, если такое случится, попасть в клуб не абы какой, действительно в топ-клуб, где он способен дальше сделать шаг в своём развитии с точки зрения уровня футболистов, чемпионата, если такое предложение будет актуальным. Не думаю, что станет размениваться.

— Был другой вопрос: не надо ли тебе готовить игрока под эту позицию уже сейчас? Присматривать футболиста, который займёт это место?

— Нет, безусловно, актуальный вопрос. Что касается селекции, безусловно. С другой стороны, мы, думая о потенциальных новичках, тоже проецируем, что может дать игрок не только сейчас, но и в долгосрочной перспективе. Однако это даже не коррелируется и не находится в зависимости от ухода того или иного футболиста. А если этот момент случится, такова жизнь, — сказал Галактионов в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»