Назван следующий кандидат на увольнение среди тренеров клубов АПЛ

Букмекеры назвали фаворита на следующее увольнение среди главных тренеров клубов Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает Sports.

На первое место вышел тренер «Ливерпуля» Арне Слот. После того, как в 23-м туре чемпионата страны его команда проиграла «Борнмуту», коэффициент на увольнение голландца первым среди всех коллег упал с 3,75 до 1,40.

Букмекеры также назвали наиболее вероятного преемника Слота. С коэффициентом 1,48 можно поставить на то, что им станет Хаби Алонсо.

Ранее букмекеры обновили котировки на главных фаворитов Лиги чемпионов. Список возглавил лондонский «Арсенал», на который можно поставить с коэффициентом 4,30.